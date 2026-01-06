В Красногорске погоня ГАИ за неадекватом закончилась стрельбой

сегодня в 17:53

В Красногорске в Московской области сотрудник ГАИ прострелил колеса пытавшемуся уехать от них мужчине. Инцидент начался с устроенного им конфликта на автомойке, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Приехавшие на место происшествия работниками ППСП обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно. На законные просьбы полицейских не реагировал. Показывать документы не хотел. Затем сел за руль иномарки и предпринял попытку скрыться.

Во время преследования мужчина, предположительно, специально врезался с догонявшую его машину правоохранителей. Авто получило серьезный урон.

Мужчина нарушал ПДД. Он выехал на «встречку» и совершил касательное столкновение с иной машиной. Погоня шла до Красногорска.

Мужчина, по словам Волк, создавал угрозу для здоровья и жизни граждан. Из-за этого работник ДПС использовал табельное оружие.

После ряда выстрелов по колесам мужчина остановился. Однако водитель не хотел выходить из иномарки. Во время задержания он оказывал физическое сопротивление работникам ГАИ.

Личность мужчины выяснили. Им, предположительно, является 44-летний житель Саратовской области.

