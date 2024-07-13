В Краснодаре загорелось здание, огонь распространился на 1,5 тыс кв м

На месте возгорание тушат свыше 90 специалистов и 37 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Уже удалось локализовать огонь.

Информация о том, что пожар произошел на 5 тыс. «квадратов», не соответствует действительности.

В Telegram-канале «ЧП Краснодара и края» размещены видео от очевидцев. На них видно, как от ангара поднимается густой дым, который также создает помехи и на дороге. Также показано, что горят бытовки и ангар. На месте работают пожарные.

Пожар произошел по адресу: Майский проезд, 18/10.