В Краснодаре загорелось здание, огонь распространился на 1,5 тыс кв м
МЧС: крупный пожар локализовали в производственном здании в Краснодаре
В Краснодаре горит производственное здание по изготовлению модульных каркасных строений. Предварительно, огонь охватил площадь 1,5 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС РФ.
На месте возгорание тушат свыше 90 специалистов и 37 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Уже удалось локализовать огонь.
Информация о том, что пожар произошел на 5 тыс. «квадратов», не соответствует действительности.
В Telegram-канале «ЧП Краснодара и края» размещены видео от очевидцев. На них видно, как от ангара поднимается густой дым, который также создает помехи и на дороге. Также показано, что горят бытовки и ангар. На месте работают пожарные.
Пожар произошел по адресу: Майский проезд, 18/10.