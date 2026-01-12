Школьного учителя математики, допустившего оскорбления в адрес русских на одном из уроков, уволили, сообщает телеканал «Краснодар» .

11 января в соцсетях появился видеоролик, где педагог оскорбительно говорит об учащихся

«Почему ни один народ мира не признает русского человека? Потому что русские — это свиньи», — сказал преподаватель.

В учебном заведении было начато педагогическое расследование по факту высказывания учителя, после чего его уволили из школы. Директор встретилась с родителями школьников и провела беседу, а сведения о произошедшем передали силовикам для проверки.

