В Костроме 18-летняя девушка умерла во время волейбольного матча в университете

В Костромском университете во время волейбольного турнира умерла 18-летняя студентка. Трагедия произошла 17 апреля. Девушка по имени Виктория В. принимала участие в спортивных соревнованиях вуза, когда ей внезапно стало плохо, сообщает Telegram-канал «112» .

В соцсетях появилась информация, что своевременная помощь студентке могла быть не оказана. Также пользователи соцсетей выразили сомнение в том, что участники турнира прошли необходимую медицинскую проверку перед допуском к соревнованиям. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Прокуратура начала проверку по факту гибели студентки. Ведомство проверит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья студентов, а также оценит качество оказания медицинской помощи в образовательном учреждении. Будут изучены все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки прокуратура примет процессуальное решение. Если будут выявлены нарушения, ответственные лица могут быть привлечены к административной или дисциплинарной ответственности. Обстоятельства смерти девушки продолжают устанавливаться.

