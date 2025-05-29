В Королеве восстановлено электроснабжение после масштабного сбоя

29 мая в подмосковном Королеве произошло внезапное отключение электроэнергии в нескольких районах города, сообщили в пресс-службе округа.

Как сообщила местная администрация, причиной стал технологический сбой на электросетях.

Аварийные бригады приступили к работам сразу после обнаружения проблемы. Медицинские учреждения оперативно перешли на резервные линии питания. Полное устранение последствий сбоя заняло менее суток

Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей сообщать о сохраняющихся проблемах с электроснабжением. Для этого необходимо оставлять адреса в комментариях под официальным обращением администрации.

Специалисты продолжают мониторить ситуацию в городе, чтобы предотвратить возможные повторные сбои. Наиболее оперативные обновления о работе городских служб можно получать через официальные каналы администрации Королёва.