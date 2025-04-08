В Королеве росгвардейцы задержали подозреваемую в краже партии кофе из магазина

Сотрудники отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии города Королев задержали 35-летнюю жительницу Волгоградской области, подозреваемую в краже партии кофе из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поздним вечером стражи порядка прибыли по срабатыванию кнопки «Тревога» в охраняемый супермаркет, расположенный на улице Советская.

На месте выяснилось, что посетительница торговой точки сложила в сумку шесть банок с кофейными напитками и прошла мимо кассы, не расплатившись.

Охранник увидел противоправные действия неизвестной по камерам видеонаблюдения и вызвал наряд Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что это не первый факт кражи — злоумышленница периодически заходила в универмаг и выносила неоплаченную продукцию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.