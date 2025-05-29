В Королеве произошел краткосрочный блэкаут

Электричество на некоторое время пропало в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве произошел краткосрочный блэкаут. По данным Baza , местные жители жаловались на отсутствие воды и света. Власти подтверждали информацию об отключении электричества, но сейчас технологический сбой уже устранен.

Baza сообщала, что свет пропадал в домах в районе Костино, на проспекте Королева и Космонавтах. Предположительно, внештатная ситуация произошла 29 мая примерно в 18:00 по местному времени.

Пресс-служба администрации Королева подтверждала, что из-за аварии на электросетях свет пропадал в некоторых районах города. На это время местные медицинские учреждения переводились на резервные линии.

В 18:57 власти Королева сообщили, что технологический сбой устранен.

«В случае сохранения проблем с электроэнергией просим оставлять адреса в комментариях. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в Telegram-канале администрации.