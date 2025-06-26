В Комсомольске мать избивает детей и устраивает дебоши

Жители Комсомольска-на-Амуре сообщили о проблемной соседке, которая, по их словам, ведет себя асоциально, запустила воспитание детей и применяет к ним насилие. Историю о молодой матери рассказал местный житель Александр, сообщает КомсаNews .

По его словам, женщина купила квартиру в августе и начала ремонт, из-за которого в подъезде скопилось много мусора.

«В процессе ремонта вообще не убирались. Там маленькие дети, при этом музыка просто очень громко играла. Скажем, если понимать, что предел 55 децибел, у нас в подъезде 85 децибел был шум. Как там дети развиваются, я не знаю. Как они этой пылью дышали, пока они там штукатурили?» — отметил сосед.

Он также упомянул о курении у подъезда, ночных визитах гостей, постоянной ругани и криках.

«Контингент такой, что вообще… С балкона замечание делаешь, тебя чуть ли не посылают. <…> Она в самом начале сказала, что новая соседка, типа привыкайте, „я вам тут устрою сладкую жизнь“», — рассказал Александр.

Окончательно терпение жильцов лопнуло после утренней «вечеринки», которую женщина устроила на парковке.

По словам Александра, в 6:30 утра она вынесла колонку, включила на полную и устроила танцы, пляски прямо на парковке. Люди делали замечания — звук убавляли, а потом снова прибавляли, пьяные носились по двору.

Соседи также возмущены тем, что 20-летняя мать оставляет детей с чужими людьми и бьет их.

Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку.