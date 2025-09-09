В Коми воспитательница детсада угрожала малышам физической расправой

Одна из девочек, придя в группу «Колобок», сначала чувствовала себя хорошо и проявляла признаки хорошего настроения, но через несколько месяцев отказывалась идти в садик, плакала и становилась агрессивной. Мама девочки обратилась к врачам и поговорила с другими родителями: выяснилось, что от подобных проблем страдают все малыши.

Родители решили записать разговоры в группе на диктофон. Выяснилось, что воспитательница бранилась и угрожала детям физической расправой. Звуки шлепков и рыданий детей также присутствовали на записи, и это происходило в группе с детьми в возрасте от полутора до двух с половиной лет. Помимо прочего, сотрудники обсуждали личные темы и уровень доходов семей воспитанников.

Родители обратились к администрации детского сада. В результате няне было вынесено дисциплинарное взыскание, ее лишили премии. Воспитательница предпочла уволиться по собственному желанию.