В Коми мужчина пытался вывезти из РФ военную технику под видом бытовой

сегодня в 15:34

В Республике Коми сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, который, по их версии, пытался вывезти из России военную технику. Она была замаскирована под обычное бытовое устройство, сообщает kp.ru .

По информации пресс-службы республиканского УФСБ, 57-летний житель Сосногорска пытался незаконно вывезти за границу военное оборудование, предназначенное для измерения координат движущихся наземных целей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за попытку незаконного перемещения военной техники через таможенную границу. Проводится также проверка на возможные другие противоправные действия задержанного.

«Контрабанда указанной продукции посягает на интересы Российской Федерации в области военно-технического сотрудничества», — заявили в спецслужбе.

Предполагаемому контрабандисту грозит до 7 лет лишения свободы.