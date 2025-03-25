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В Коломне иномарка сбила ребенка на «зебре»

В подмосковной Коломне правоохранители разбираются в аварии, в которой пострадал мальчик 2016 года рождения. Ребенка сбила машина, когда он переходил пешеходный переход, сообщает пресс-служба полиции Московской области.

ДТП случилось 25 марта примерно в 12:30. Ребенок переходил «зебру» около домов на улице Зеленая, когда его сбила иномарка Hyundai. За рулем южнокорейского авто находился мужчина 1978 года рождения.

После аварии пострадавшего мальчика госпитализировали. Информации о судьбе водителя, находившегося за рулем «южнокорейца», не приводится.

Дорожная полиция выясняет прочие обстоятельства и детали ДТП.