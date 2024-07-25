В Клину задержали угрожавшего травматом мужчину

сегодня в 14:42

Сотрудники полиции в городе Клин задержали злоумышленника, который угрожал травматическим пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле бара на улице Дзержинского. По предварительной информации, между двумя мужчинами завязался конфликт, после чего последовали выстрелы.

Пострадавшего госпитализировали. Также телесные повреждения получил 44-летний мужчина, который пытался разнять конфликтующих.

У нарушителя изъяли травматический пистолет и доставили в территориальный отдел. Задержанный не имеет разрешения на хранение и ношение оружия самообороны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.