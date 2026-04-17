В Клину приставы взыскали 1,4 млн руб за травмы при катании

Судебные приставы в Клину взыскали с некоммерческой организации 1,4 млн рублей материального ущерба в пользу жительницы Подмосковья, получившей тяжкий вред здоровью во время платного катания на лошади, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд признал директора некоммерческой организации виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ за оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Во время платного катания на лошади женщина получила множественные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Суд признал за пострадавшей право на гражданский иск и передал его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Исполнительный документ поступил в Клинское районное отделение судебных приставов. Пристав возбудила исполнительное производство, уведомила директора организации и вынесла постановления об аресте денежных средств и обращении взыскания на них. В установленный срок долг добровольно не погасили, после чего был начислен исполнительский сбор около 165 тыс. рублей.

В течение нескольких дней организация перечислила 1 374 000 рублей материального ущерба и 165 000 рублей исполнительского сбора. Меры принудительного исполнения отменили, производство окончили.

Всего по трем исполнительным документам приставы взыскали в пользу пострадавшей более 2 254 000 рублей.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.