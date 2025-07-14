В Клину поймали троих человек, которые украли и держали в плену мужчину

Полиция Клина нашла и арестовала троих подозреваемых — двух мужчин и женщину, которые похитили и силой удерживали сотрудника своей фермы. Злоумышленникам предъявлено соответствующее обвинение, сообщает «Подмосковная полиция» .

По данным следствия, подозреваемые в преступлении напали на своего работника с фермы в деревне Кореньки Московской области. Они его избили, затолкали в микроавтобус и увезли в дачный поселок в Солнечногорском округе. Там 45-летнего мужчину связали и держали на цепи в сарае. Похитители требовали с него деньги, обвиняя в краже скота с их фермы.

Когда владельцы хозяйства отлучились, жертва сумела убежать и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Позднее злоумышленников передали следователям.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках уголовного дела.