В Киселевске супругов судят за 5 тонн контрафакта

Полиция изъяла 40 тыс бутылок алкоголя и 5 тыс пачек сигарет у пары из Кузбасса

В Киселевске 33-летнего мужчину и его 40-летнюю супругу обвиняют в незаконной продаже немаркированного алкоголя и сигарет. Дело уже направлено в суд, сообщает Сiбдепо .

По данным полиции и прокуратуры Кузбасса, супруги несколько лет торговали контрафактной продукцией в одном из магазинов города. Запасы они хранили в обычном гараже, откуда товар небольшими партиями доставляли в торговую точку.

«В августе 2024 года обвиняемый в Новосибирской области приобрел по низкой цене 5 тонн различной алкогольной немаркированной спиртосодержащей продукции, а также 10 000 пачек контрафактных сигарет. За всю продукцию и доставку он заплатил 1,5 млн рублей», — сообщает пресс-служба ОМВД по Киселевску.

Мужчина закупал товар, а жена работала продавцом в магазине и сбывала продукцию. По версии следствия, вырученные деньги супруги тратили на личные нужды.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли более 40 тысяч бутылок алкоголя и свыше 5 тысяч пачек сигарет общей стоимостью около 1,4 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

