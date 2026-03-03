В киностудии имени Горького в Москве произошел пожар
В столице произошло возгорание на территории известной киностудии имени Горького. На месте работают сотрудники МЧС РФ, сообщает РЕН ТВ.
Бригады спасателей направились по адресу на улице Сергея Эйзенштейна, где располагаются съемочные помещения.
Специалисты экстренных служб уже находятся на месте происшествия и ведут необходимые действия.
Очевидцы отмечают, что из окон зданий выходят небольшие клубы дыма. Что именно произошло на территории киностудии, уточняется. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
