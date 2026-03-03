сегодня в 11:30

В киностудии имени Горького в Москве произошел пожар

В столице произошло возгорание на территории известной киностудии имени Горького. На месте работают сотрудники МЧС РФ, сообщает РЕН ТВ .

Бригады спасателей направились по адресу на улице Сергея Эйзенштейна, где располагаются съемочные помещения.

Специалисты экстренных служб уже находятся на месте происшествия и ведут необходимые действия.

Очевидцы отмечают, что из окон зданий выходят небольшие клубы дыма. Что именно произошло на территории киностудии, уточняется. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

