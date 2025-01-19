В киевской студии радио «Армия FM» прогремел взрыв
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В Киеве после взрыва боеприпаса в студии радиостанции «Армия FM» в больницу попала радиоведущая, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».
Взрыв в студии прогремел 19 января. Радиоведущая попала в больницу, однако степень ее травм и о ее состоянии пока ничего не сообщается.
Предварительно известно, что взорвался боеприпас, который находился внутри студии в качестве экспоната.
Все обстоятельства случившегося уточняет местная полиция.