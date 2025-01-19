В киевской студии радио «Армия FM» прогремел взрыв

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В Киеве после взрыва боеприпаса в студии радиостанции «Армия FM» в больницу попала радиоведущая, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

Взрыв в студии прогремел 19 января. Радиоведущая попала в больницу, однако степень ее травм и о ее состоянии пока ничего не сообщается.

Предварительно известно, что взорвался боеприпас, который находился внутри студии в качестве экспоната.

Все обстоятельства случившегося уточняет местная полиция.