В Кении умерла бегунья из Уганды

Бегунья из Уганды скончалась в госпитале после нападения сожителя в Кении

Ранее сообщалось, что ее забрали в больницу после нападения бывшего бойфренда. Диксон Ндиема проник в ее дом, вылил бензин из канистры и поджег девушку, а также пострадал сам. Дети спортсменки в этот момент находились в церкви. Соседи заметили пожар и вызвали экстренные службы.

Чептегей принимала участие в марафоне на Олимпийских играх в Париже и пробежала дистанцию 42 км за 2 часа и 32 минуты, заняла 44 место. В 2022 году ей удалось выиграть горную гонку на чемпионате мира по трейловому бегу в Таиланде.

Федерация легкой атлетики Уганды выражает глубокую скорбь по поводу произошедшего, осуждает домашнее насилие и призывает к справедливости. Проводится расследование произошедшего.