В Кемеровской области 12-летняя девочка умерла во время игры с попрыгунчиком

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В Кузбассе 12-летняя девочка скончалась, подавившись мячиком-попрыгунчиком. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.

Накануне в квартире жилого дома по улице Вокзальной в пгт. Промышленная было обнаружено тело 12-летней девочки.

Предварительно установлено, вечером ребенок находился в квартире с бабушкой. В какой-то момент пенсионерка услышала шум из ванной, где обнаружила девочку, которая задыхалась и держалась за шею. Бабушка пыталась помочь внучке, однако она скончалась до приезда скорой помощи.

По предварительным данным экспертизы, девочка скончалась в результате асфиксии при закрытии дыхательных путей инородным предметом, которым оказался мячик-попрыгунчик.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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