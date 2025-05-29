В Приморье годовалый и пятилетний малыши намотали пенисы на шуруповерты

В Приморье двое малышей из разных семей повредили пенисы, пока играли с шуруповертами. Их половые органы буквально намотались на инструмент, сообщает пресс-служба Минздрава региона .

В первой семьей пострадал пятилетний мальчик. Он играл с шуруповертом и включил его. По слова мамы ребенка, инструмент намотал колготки и крайнюю плоть. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. У малыша были травматический отрыв кожи, повреждение полового члена до корня.

Кроме того, в рану попала инфекция. В ходе операции хирурги восстановили мальчику кожный покров. Малышу пришлось провести в больнице долгое время, чтобы исключить осложнения.

Во второй семье с шуруповертом играл годовалый мальчик. Колготки ребенка и половой член также намотались на инструмент. Малышу диагностировали травматический отрыв кожи и поверхностной фасции полового члена. Ребенка прооперировали.

Обоих детей спасли врачи-урологи Краевой детской клинической больницы № 1. Жизни малышей ничего не угрожает, функции органов удалось сохранить.

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