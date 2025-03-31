Сын адвоката Кокорина и Мамаева получил травму пениса в батутном центре Москвы

9-летний мальчик отмечал свой день рождения в батутном центре «Небо», расположенном в ТРЦ «Филион». В какой-то момент именинник совершил прыжок на жесткую сетку и сильно ударился. После этого он начал ходить с большим трудом. Позднее у ребенка в области паха обнаружили синяки и кровоподтеки.

Оказалось, что сетка, о которую ударился мальчик, была неправильно установлена — ее сделали из брезента, а не из резины, как положено. Сотрудники «Неба» не оказали ребенку никакой помощи, но при этом предложили оформить страховку.

Сайгитов направил обращения в прокуратуру и СК с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководства батутного центра за предоставление услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.