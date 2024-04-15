В Кемерово прохожую едва не зашибло отвалившимся куском штукатурки

В Кемерово на прохожую едва не упал кусок штукатурки

На жительницу Кемерово едва не упал кусок штукатурки, когда она проходила около здания Кузбасского краеведческого музея. Женщина отправила кадры с места событий редакции «Ciбдепо» .

Происшествие случилось утром в понедельник, 15 апреля. Кемеровчанка шла по улице неподалеку от остановки «Драмтеатр», когда ей на голову едва не рухнул отпавший кусок штукатурки.

Штукатурка отлетела от здания, в котором находится Кузбасский краеведческий музей. После инцидента горожанка рассказала, что кусок упал на землю за несколько секунд до того, как она прошла под балконом.

В результате случившегося женщина не пострадала.