В Кемерове жителю пришлось запрыгнуть в горящий трактор, чтобы спасти технику

сегодня в 16:49

В Кемерове мужчина вывез трактор из горящего гаража

В Кемерове местный житель запрыгнул в горящий трактор и вывез его из охваченного огнем гаража. Пожар произошел днем в Заводском районе, сообщает Сiбдепо .

Возгорание случилось на улице Красноармейской. Пламя охватило гаражные боксы, над районом поднялся густой черный дым. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия.

На кадрах видно, как мужчина пытается спасти технику, пока одна из построек полыхает. Трактор находился внутри загоревшегося бокса, и горожанин вывел его из зоны пожара.

По словам очевидцев, дым распространился не только над соседней улицей Новгородской, но и дальше по району. На месте работали спасатели и сотрудники МЧС.

В соцсетях также утверждали, что причиной пожара могло стать возгорание баллона. Обстоятельства происшествия уточняются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.