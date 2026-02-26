В Кемерове жителю пришлось запрыгнуть в горящий трактор, чтобы спасти технику
В Кемерове местный житель запрыгнул в горящий трактор и вывез его из охваченного огнем гаража. Пожар произошел днем в Заводском районе, сообщает Сiбдепо.
Возгорание случилось на улице Красноармейской. Пламя охватило гаражные боксы, над районом поднялся густой черный дым. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия.
На кадрах видно, как мужчина пытается спасти технику, пока одна из построек полыхает. Трактор находился внутри загоревшегося бокса, и горожанин вывел его из зоны пожара.
По словам очевидцев, дым распространился не только над соседней улицей Новгородской, но и дальше по району. На месте работали спасатели и сотрудники МЧС.
В соцсетях также утверждали, что причиной пожара могло стать возгорание баллона. Обстоятельства происшествия уточняются.
