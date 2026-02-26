В Кемерове произошел крупный пожар в Заводском районе

В Заводском районе Кемерова загорелось здание на улице Красноармейской, дым распространился на соседние кварталы. На место прибыли пожарные, сообщает Сiбдепо .

Очевидцы сообщили в соцсетях о сильном возгорании в районе улицы Красноармейской. По их словам, густой дым был виден не только над этой улицей, но и в районе Новгородской.

«Здравствуйте, еду с „Азота“, смотрю, что-то горит», — написал свидетель.

К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и другие экстренные службы. Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

Это уже второй заметный пожар за день в регионе. Ранее в Новокузнецке на парковке у здания администрации загорелся Volkswagen Passat. Огонь повредил моторный отсек и капот автомобиля, пострадавших нет.

