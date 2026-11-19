В Кемерове полиция задержала пассажира такси с наркотиком у кладбища

В Кемерове 47-летний пассажир такси пытался спрятать наркотик при появлении автоинспекторов. Полицейские задержали мужчину и возбудили уголовное дело, сообщает Сiбдепо .

Инспекторы заметили подозрительную машину в лесополосе возле кладбища и остановили ее, когда она вновь начала движение. Пассажир на заднем сиденье попытался спрятать личные вещи под кресло водителя.

При осмотре салона полицейские нашли сверток с веществом, а в дверце — мобильный телефон, который мужчина также пытался скрыть. В телефоне сотрудники обнаружили координаты места, где находился наркотик. Экспертиза установила, что в свертке был метилэфедрон массой около одного грамма.

«Полицейские выяснили, что 47-летний задержанный приобрел запрещенное вещество для личного потребления», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Кемеровской области.

Мужчину доставили в отдел полиции «Кировский». Следователи возбудили дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ о незаконном приобретении и хранении наркотических веществ. Максимальное наказание — три года лишения свободы.

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