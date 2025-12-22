В КЧР два ребенка сделали «мини-бомбу» из петард и банки, порвавшую им лица

Дети 2016 и 2014 годов рождения в Московском районе в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесской Республике сильно повредили лицо и конечности из-за пиротехники. Их госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Одному ребенку диагностировали травматическую ампутацию ногтевой фаланги кисти. У обоих детей рваные раны лица и конечностей. Их госпитализировали.

Правоохранители выяснили, что один ребенок разобрал петарды. Затем пересыпал их внутренности в стеклянную банку из-под кофе. После этого поджег.

Стеклянная банка взорвалась. Двое детей были травмированы. Инцидент произошел 21 декабря.

Продавец магазина, где дети купили петарды, был привлечен к ответственности по 14.1 КоАП («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)») и 14.2 КоАП РФ («Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена»).

