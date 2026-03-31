В Казани выясняют, кто управлял Lexus в смертельном ДТП

В аварии в Казани погибли три жителя Самарской области

В центре Казани Lexus на высокой скорости врезался в бетонное ограждение, перевернулся и загорелся. Погибли три человека, среди них тольяттинский стоматолог Александр Беззубов, сообщает АиФ Тольятти .

Авария произошла в 1:31 на улице Агрономической. По данным Госавтоинспекции, автомобиль ехал по Петербургской в сторону улицы Назарбаева, проигнорировал знак «Движение направо» и продолжил движение прямо. Машина врезалась в бетонное ограждение, перевернулась, задела припаркованные авто и загорелась. Все трое находившихся в салоне жителей Самарской области погибли на месте.

Заместитель командира полка ДПС УМВД России по Казани подполковник полиции Данис Ишмуратов сообщил: «Предварительно, мужчина двигался с превышением скоростного режима, что привело к потере управления и тяжелым последствиям».

В сводке говорится о водителе 1982 года рождения из Тольятти — эти данные совпадают с данными Александра Беззубова. Однако окончательно, кто находился за рулем, не подтверждено.

Версия о погоне официально не подтверждена. Известно лишь, что за 10–15 минут до аварии в полицию поступал сигнал о Lexus, который ехал по городу с опасной скоростью.

В соцсетях называют скорость 180–200 км/ч, но в официальных материалах конкретных цифр нет. Видео с приборной панели, оказавшееся в распоряжении СМИ, косвенно указывает примерно на 140 км/ч. Версия о состоянии водителя также проверяется.

Александр Беззубов был стоматологом-хирургом, кандидатом наук и руководителем клиники. У него остались жена и двое детей. Следствию предстоит установить точные обстоятельства трагедии.

