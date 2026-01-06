В Казани в одном из подъездов пьяные мужчины устроили массовую драку

В Казани толпа нетрезвых мужчин устроила потасовку прямо в жилом доме. Пострадали местные жители, включая мужчину с ребенком в коляске, сообщает Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно часть конфликта, где несколько агрессивно настроенных молодых людей напали на жительницу дома — они таскали женщину за волосы. Затем один из нападавших переключился на другую жертву — мужчину, который стоял с детской коляской и кому-то звонил. Агрессоров не смутило, что с мужчиной был ребенок, они обошли с двух сторон коляску и начали избивать отца малыша.

Ситуация быстро вышла из-под контроля. Буквально за несколько минут на лестничной площадке собралась целая толпа участников драки. Избивали всех подряд: и женщину, и отца семейства, дрались между собой, срывая одежду с оппонентов.

К счастью, коляску с ребенком одна из женщин успела убрать подальше от места происшествия. Сначала она откатила коляску к двери подъезда, затем и вовсе вывезла на улицу. Дальнейшая судьба малыша неизвестна.

Предположительно, все участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы устанавливают число пострадавших и все детали произошедшего.

