В Казани по делу о покушении на супругу бизнесмена арестовали ее свекра

Казанский суд на 2 месяца арестовал бизнесмена Станислава Ш., который является одним из заказчиков покушения на 34-летнюю бизнесвумен Ирину Ш., сообщает 112 .

Также в понедельник суд отправил под домашний арест сотрудника службы безопасности «Волга-Автодор» Булата Галлямова, который принимал участие в покушении на Ирину.

По мнению следствия, заказчиками покушения на казанскую бизнесвумен являются муж и свекор пострадавшей. К настоящему моменту Ирина продолжает находиться в больнице.

14 октября неизвестный напал с ножом на Ирину Ш. Это произошло рядом с гимназией №94 в Казани. Мужчина, напавший на Ирину с ножом возле учебного заведения, следил за ней около двух месяцев вместе с сообщником. Киллер работал в организации, имеющей отношение к семье мужа потерпевшей. Под стражу взяты супруг пострадавшей и его отец.

Ранее в Сети появилось видео с моментом нападения на Ирину возле гимназии, куда она привезла на учебу дочь. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом в шею и грудь женщины. Медики продолжают бороться за жизнь женщины.

