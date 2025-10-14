Был сообщник: кто помогал напавшему на жену бизнесмена в Казани сталкеру

У напавшего на жену бизнесмена в Казани сталкера был сообщник

Мужчина, напавший с ножом на 34-летнюю жену бизнесмена в Казани, был не один, а с сообщником. Они вместе следили за жертвой с начала сентября и планировали преступление, сообщает Baza .

Жители дома, возле которого произошло покушение на Ирину Ш., не раз замечали во дворе двух подозрительных личностей. Они были одеты одинаково — в черные мотоэкипировки и шлемы.

Неизвестные подъезжали на мотоцикле со стороны парковки, наблюдали за обстановкой, сидели по несколько часов в кустах. Однажды соседи даже сфотографировали подозрительных мужчин. Они пытались выяснить личности мотоциклистов и их цели, но безуспешно.

Во вторник утром жена бизнесмена привезла дочь к гимназии № 94, как это обычно делала. Как только девочка ушла, нападавший приблизился к женщине и ударил ее ножом в грудь и шею. Предположительно, сталкер заранее приехал на электровелосипеде, запарковал его в неприметном месте и выжидал удобный момент.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в хирургии.

