Страшное видео: сталкер ранил ножом жену бизнесмена у гимназии в Казани

Сталкер на велосипеде напал с ножом на жену бизнесмена в Казани, она в больнице

В Казани на улице Восстания рядом с гимназией № 94 неизвестный с ножом напал на 34-летнюю Ирину Ш., жену местного бизнесмена, которая привезла дочь на учебу. Момент происшествия попал на видео, злоумышленник приехал на место преступления на электровелосипеде, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, как пострадавшая помогла надеть дочери рюкзак на спину, затем поцеловала ее в щеку, попрощалась и несколько секунд смотрела девочке вслед. Затем Ирина обошла свою BMW X6, убедилась, что с машиной все в порядке, и уже собиралась сесть за руль, как к ней подошел неизвестный и напал с ножом.

Одной рукой нападавший в мотоциклетном шлеме схватил свою жертву за шею, а второй начал наносить удары. Пострадавшая начала вырываться из рук злоумышленника. Она сумела снять куртку, за которую ее держал преступник, попятилась назад, споткнулась и упала. Все это время неизвестный продолжал нападать и наносить удары.

В какой-то момент злоумышленник бросил свою жертву и поспешил скрыться с места преступления на электровелосипеде. Ирина сумела встать на ноги, открыть машину и взять в руки телефон. На этом моменте ролик обрывается.

Известно, что пострадавшей помогли прохожие. В настоящее время женщина находится в отделении реанимации, медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, которая получила удары ножом в шею и грудь.

Предварительно известно, что Ирина Ш. — жена предпринимателя из династии строителей. Мужчина — сын влиятельного в республике коммерсанта и сам владеет несколькими компаниями, занимается строительством дорог и автомагистралей. Кто мог напасть на женщину и по какой причине, теперь выясняют правоохранительные органы.

