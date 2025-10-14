Страшное видео: сталкер ранил ножом жену бизнесмена у гимназии в Казани
Фото - © скриншот
В Казани на улице Восстания рядом с гимназией № 94 неизвестный с ножом напал на 34-летнюю Ирину Ш., жену местного бизнесмена, которая привезла дочь на учебу. Момент происшествия попал на видео, злоумышленник приехал на место преступления на электровелосипеде, пишет Baza.
На опубликованных кадрах видно, как пострадавшая помогла надеть дочери рюкзак на спину, затем поцеловала ее в щеку, попрощалась и несколько секунд смотрела девочке вслед. Затем Ирина обошла свою BMW X6, убедилась, что с машиной все в порядке, и уже собиралась сесть за руль, как к ней подошел неизвестный и напал с ножом.
Одной рукой нападавший в мотоциклетном шлеме схватил свою жертву за шею, а второй начал наносить удары. Пострадавшая начала вырываться из рук злоумышленника. Она сумела снять куртку, за которую ее держал преступник, попятилась назад, споткнулась и упала. Все это время неизвестный продолжал нападать и наносить удары.
В какой-то момент злоумышленник бросил свою жертву и поспешил скрыться с места преступления на электровелосипеде. Ирина сумела встать на ноги, открыть машину и взять в руки телефон. На этом моменте ролик обрывается.
Известно, что пострадавшей помогли прохожие. В настоящее время женщина находится в отделении реанимации, медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, которая получила удары ножом в шею и грудь.
Предварительно известно, что Ирина Ш. — жена предпринимателя из династии строителей. Мужчина — сын влиятельного в республике коммерсанта и сам владеет несколькими компаниями, занимается строительством дорог и автомагистралей. Кто мог напасть на женщину и по какой причине, теперь выясняют правоохранительные органы.
