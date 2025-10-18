Задержаны организаторы: новые детали нападения на жену бизнесмена в Казани

В связи с покушением на Ирину Ш. у казанской гимназии задержаны два известных татарстанских предпринимателя, занимающихся строительным бизнесом. Под стражу взяты супруг пострадавшей и его отец, сообщает Baza .

Сотрудники правоохранительных органов Татарстана, помимо исполнителя, задержали лиц, подозреваемых в организации покушения на 34-летнюю Ирину. Ими оказались ее муж, Иван Ш., и его отец, Станислав Ш., владелец крупной строительной компании в Казани.

Местные издания утверждают о тесной связи Станислава с заместителем руководителя городского исполнительного комитета. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Еще до задержания Иван в телефонном разговоре с журналистами выражал беспокойство о здоровье супруги и отказался от комментариев, ссылаясь на сильное эмоциональное потрясение.

Предварительно известно, что мужчина, напавший на Ирину с ножом возле учебного заведения, следил за ней около двух месяцев вместе с сообщником. Установлено, что киллер работал в организации, имеющей отношение к семье мужа потерпевшей. Медики продолжают бороться за жизнь женщины.

Ранее в Сети появилось видео с моментом нападения на Ирину возле гимназии, куда она привезла на учебу дочь. Злоумышленник нанес несколько ударов ножом в шею и грудь женщины.

