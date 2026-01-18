В Казани неизвестные похитили ребенка, родители обратились в полицию
Правоохранительные органы Казани ищут пропавшего школьника. Мальчик исчез с проспекта Ильгама Шакирова при подозрительных обстоятельствах. Предполагается, что его похитили, пишет Telegram-канал «112».
По словам очевидцев, неизвестные увезли ребенка на автомобиле белого цвета. Марка машины пока не установлена.
Родители пропавшего написали заявление в полицию. Они предполагают, что их сына могли похитить. Сколько лет мальчику, не уточняется.
Сотрудники полиции начали розыскные мероприятия. В настоящее время идет работа по установлению личностей подозреваемых.
