В Казани хозяйка квартиры удержала деньги с ветерана СВО за немытые тарелки

Ветеран боевых действий без одной ноги приехал в Казань на несколько дней для прохождения медицинского обследования. Друзья заранее позаботились о жилье и арендовали студию в жилом комплексе «Элегия» за 4000 рублей в сутки на четыре дня, однако при выселении хозяйка отказалась возвращать 50% залога из-за грязной посуды и мусора, сообщает «Жесть Казани» .

После выезда жильца владелица квартиры отказалась возвращать залог. При этом никакого реального ущерба имуществу нанесено не было.

В качестве причины удержания денег хозяйка квартиры назвала недостаточно чисто вымытую посуду. Также она показала грязный пол в ванной комнате и оставленный мусор в жилье. По ее мнению, этого оказалось достаточно, чтобы оставить себе половину залоговой суммы — 2 из 4 тысячи рублей.

В итоге ветеран, получивший серьезное ранение при защите страны, столкнулся с мелочным отношением со стороны арендодателя, которая воспользовалась надуманным поводом для удержания чужих средств.

