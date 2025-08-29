В Кашире произошло ДТП с диким животным

28 августа в Кашире произошло столкновение с лосем на дороге Кашира — Озера (поворот на Б. Руново). В результате аварии пострадала 37-летняя женщина, которая была госпитализирована в медицинское учреждение. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства местных служб, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напоминаем водителям о важности соблюдения правил безопасности при движении вблизи диких животных. При отсутствии встречного транспорта и движении вне населенных пунктов рекомендуется использовать дальний свет фар. Если животное появилось рядом с дорогой, необходимо снизить скорость или плавно остановиться, избегая использования звуковых сигналов, чтобы не спугнуть его. В случае обнаружения животного на проезжей части или обочине лучше остановиться и дать ему возможность уйти, а включение аварийных огней поможет привлечь внимание других водителей и снизить риск ДТП. Если остановиться невозможно, следует объехать животное со стороны противоположной его движению.

При столкновении с животным необходимо остановиться, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и сообщить о происшествии в Госавтоинспекцию, дождаться прибытия сотрудников. В случае раненного или погибшего животного — нельзя подходить к нему; нужно позвонить по номеру 112.

Особое внимание водителям следует уделять участкам с обозначением «Дикие животные», особенно в темное время суток, когда активность животных возрастает. Соблюдение скоростного режима ниже 60-70 км/ч значительно снижает риск столкновения и его тяжести последствий.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.