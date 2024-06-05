В Карском море опрокинулся буксир «Байкал», где находились восемь человек Происшествия сегодня в 07:56

Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, восемь членов экипажа эвакуировали, один числится пропавшим без вести, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Трагедия случилась 4 июня вечером. Причиной происшествия стало сжатие льда. Само судно принадлежало ООО «СП Терминал». На месте ЧП находятся спасатели, норильская транспортная прокуратура проводит проверку. По факту происшествия возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».