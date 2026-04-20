В Карелии водителю в лобовое стекло прилетел лось: животное погибло

В Прионежском районе Карелии произошло ДТП с участием дикого животного. В пятницу, 17 апреля, в 23:45 на дороге вблизи отворотки на Новую Вилгу автомобиль Datsun сбил лося, который внезапно появился на проезжей части. Удар пришелся прямо в лобовое стекло, сообщает «Daily Карелия» .

В результате аварии 34-летний водитель получил травмы. Степень тяжести его состояния в оперативных сводках не уточняется. Автомобиль, которым управлял мужчина, получил серьезные механические повреждения, на опубликованных кадрах видно, что лобовое стекло полностью разбито. Само животное от полученных травм погибло на месте.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Водителю была оказана необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются. Предположительно, лось выбежал на дорогу внезапно, и у водителя не было времени среагировать и избежать столкновения.

Данный случай вновь напоминает водителям об опасности, которую представляют дикие животные на трассах, особенно в темное время суток. Специалисты рекомендуют быть предельно внимательными на участках дорог, проходящих через лесные массивы, и соблюдать скоростной режим, позволяющий экстренно затормозить при внезапном появлении препятствия.

