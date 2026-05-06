В Карелии пожар едва не перекинулся на деревообрабатывающее предприятие

В Карелии загорелись хозпостройки рядом с деревообрабатывающем предприятием

В Пиндушском поселении загорелись хозяйственные постройки рядом с жилым домом и деревообрабатывающим предприятием. Пожарные предотвратили распространение огня и возможный взрыв, сообщает karelinform.ru .

Пожар произошел днем 5 мая на улице Терешковой на станции Вичка. Сигнал в экстренные службы поступил около 15:30. К моменту прибытия пожарных огонь охватил деревянные постройки — гараж и дровяник.

Сильный ветер создавал угрозу распространения пламени на жилой дом и расположенное поблизости деревообрабатывающее предприятие. К тушению подключились профессиональные расчеты и добровольная дружина предприятия.

Во время ликвидации возгорания спасатели вынесли из опасной зоны два газовых баллона. Это позволило избежать возможного взрыва.

Пожар удалось локализовать менее чем за час. Пострадавших нет, однако хозяйственные постройки практически полностью уничтожены. Причины происшествия устанавливаются.

