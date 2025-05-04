В Калининграде женщина и ребенок попали под колеса автомобиля

В Калининграде водитель автомобиля Кiа выехал на тротуар, где сбил женщину и четырехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, 53-летний водитель ехал по улице Судостроительной. При выезде на перекресток с улицей Батальная он выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на дорожное ограждение с последующим выездом на тротуар, где сбил женщину с ребенком.

Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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