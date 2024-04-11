В Кабардино-Балкарии в ходе КТО уничтожили 2 бандитов

НАК: двоих планировавших теракты боевиков ликвидировали под Нальчиком в ходе КТО

На территории Кабардино-Балкарии силовики в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) нейтрализовали двух бандитов, которые планировали теракты и диверсии, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Вооруженные лица, причастные к террористической деятельности, были ликвидированы в ходе перестрелки в пригороде Нальчика.

Предварительно, уничтоженные боевики из состава международной террористической организации намеревались совершить в республике серию диверсий и терактов.

Сейчас на месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ. Там нашли автоматическое оружие и боеприпасы.

Потерь среди участников КТО из числа сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии нет. Гражданское население также не пострадало.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия будут продолжены.