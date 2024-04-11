В Кабардино-Балкарии в ходе КТО уничтожили 2 бандитов
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На территории Кабардино-Балкарии силовики в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) нейтрализовали двух бандитов, которые планировали теракты и диверсии, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).
Вооруженные лица, причастные к террористической деятельности, были ликвидированы в ходе перестрелки в пригороде Нальчика.
Предварительно, уничтоженные боевики из состава международной террористической организации намеревались совершить в республике серию диверсий и терактов.
Сейчас на месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ. Там нашли автоматическое оружие и боеприпасы.
Потерь среди участников КТО из числа сотрудников ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии нет. Гражданское население также не пострадало.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия будут продолжены.