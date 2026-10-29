В Южном Крыму вода ушла со всех подтопленных территорий

Обстановка в Южном Крыму стабилизировалась, подтопленных территорий нет. Об этом заявила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, сообщает «Крымская газета» .

В Большой Ялте все ранее подтопленные дома и объекты освободили от воды. Спасатели и сотрудники администрации провели водоотведение и откачку на 37 объектах в Ялте, Кореизе, Мисхоре и Алупке.

«Уход большой воды позволил приступить к просушке с помощью теплопушек и дезинфекции пострадавших зданий, а также ремонтно-восстановительным работам разрушенных подпорных стен», — сообщили в МЧС.

Комиссии продолжают оценивать ущерб. Пострадавшим жителям предоставят материальную помощь от властей.

В ликвидации последствий паводка участвуют 134 человека и 52 единицы техники.

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