В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет

Происшествия

В Южной Корее разбился военный вертолет. Это произошло в уезде Капхен провинции Кенгидо, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

«В уезде Капхен провинции Кенгидо потерпел крушение военный вертолет… данные о пострадавших уточняются», -говорится в сообщении.

Информация о возможных жертвах не приводится.

