В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет
В Южной Корее разбился военный вертолет. Это произошло в уезде Капхен провинции Кенгидо, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.
«В уезде Капхен провинции Кенгидо потерпел крушение военный вертолет… данные о пострадавших уточняются», -говорится в сообщении.
Информация о возможных жертвах не приводится.
Ранее учебный легкий самолет Diamond, принадлежащий Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации, потерпел крушение в Орске Оренбургской области.
