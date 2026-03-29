В ЮАР похитили и убили специалиста по связям Африки и РФ Стивена Груздя

В Южной Африке был похищен и убит известный эксперт по российско-африканским отношениям. Жертвой преступников стал Стивен Груздь, возглавлявший программу по африканскому управлению и дипломатии в Южноафриканском институте международных отношений, сообщает RT.