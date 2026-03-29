В ЮАР похитили и убили специалиста по связям Африки и РФ Стивена Груздя

Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В Южной Африке был похищен и убит известный эксперт по российско-африканским отношениям. Жертвой преступников стал Стивен Груздь, возглавлявший программу по африканскому управлению и дипломатии в Южноафриканском институте международных отношений, сообщает RT.

Институт официально подтвердил гибель своего сотрудника.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя», — отмечается в публикации.

Согласно информации института, эксперт был убит группой злоумышленников. Обстоятельства преступления пока остаются невыясненными — никаких дополнительных деталей произошедшего организация не раскрыла.

Расследование преступления продолжается.

