В Йошкар-Оле ситуация с паводком начала улучшаться

Обстановка с весенним паводком в столице Марий Эл, Йошкар-Оле, начала улучшаться с 9 апреля. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы города Антон Трудинов, основываясь на актуальной информации гидрологов, пишет ТАСС .

По словам врио мэра, по данным на 19:00 по московскому времени, на основных наблюдаемых участках наметилось медленное улучшение: на станции первого подъема за 24 часа вода спала на 25 сантиметров, аналогичное снижение отмечено у моста на Ленинском проспекте.

Трудинов добавил, что на данный момент в организованных на базе двух городских школ пунктах временного пребывания остаются двое граждан. Работа дежурных групп, осуществляющих обход домов в подтопляемой зоне, будет продолжена. Мобильные спасательные посты также останутся в готовности для быстрого реагирования на обращения и оказания целевой помощи населению, пока не сойдет высокая вода.

Градоначальник также напомнил горожанам, что в местах выхода к воде на набережной, где отмечается ее подъем, в целях безопасности установлены временные ограждения.

Ранее руководитель Республики Марий Эл Юрий Зайцев сообщал о введении на территории региона режима повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой. В частности, в зонах возможного подтопления размещены группы для мониторинга и помощи жителям. Зайцев также отметил, что лично держит ситуацию на контроле.

Также ранее сообщалось, что в Марий Эл сложилась сложная ситуация из-за паводка. Там сразу две реки вышли из берегов и затопили около 500 домов и построек.

