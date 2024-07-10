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В Японии задержали россиянина по подозрению в экспорте товаров в обход санкций

Японские полицейские задержали россиянина. Его подозревают в поставке гидроциклов из страны в обход введенных антироссийских санкций, сообщает ТАСС .

«Мы находимся с ними (с полицейскими — ред.) в контакте по этому вопросу и выясняем детали, касающиеся задержания», — отметили в генконсульстве РФ в Осаке.

По данным Kyodo, задержанный руководит компанией, зарегистрированной в Осаке. Силовики считают, что он отправил в РФ контейнер с несколькими гидроциклами, а также судовыми дизельными двигателями. Общая стоимость товаров составила порядка 42 млн иен (260 тыс. долларов).

Японские власти регулируют экспорт данной продукции из-за действующего санкционного режима в отношении России. Вывоз таких товаров из страны требует получения спецразрешения местного министерства экономики, торговли и промышленности.

Это первый случай задержания россиянина в Японии по подозрению в нарушении санкционного режима.