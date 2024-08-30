В Японии бушует тайфун «Шаньшань»: 4 человека погибли, еще 100 пострадали

В результате разрушительного тайфуна «Шаньшань», обрушившегося на Японию, пострадали уже более 100 человек, четверо погибли, а двое числятся пропавшими без вести, сообщает «МИР24» .

Согласно данным телеканала NHK, в префектуре Аити в результате оползня погибли трое, еще двое получили травмы. А в городе Камиита на острове Сикоку зафиксирована еще одна жертва стихии.

Кроме того, на острове Кюсю без электричества остались почти 120 тыс. домов. Закрыты многие автомагистрали, а также приостановлено движение скоростных поездов между Токио, Нагоей и Осакой.

По информации властей, в период с 29 по 31 августа отменено порядка 1150 авиарейсов из-за последствий тайфуна «Шаньшань».