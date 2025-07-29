В Якутии ввели чрезвычайное положение из-за пожаров

сегодня в 05:24

Минэкологии Республики Саха (Якутия) объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального значения Томпонского района.

Причиной стали действующие там четыре лесных пожара, среди которых два являются крупными. Очаги возгораний находятся в границах Баягантайского и Теплоключевского наслегов.

За прошедшие сутки ситуация улучшилась благодаря успешным действиям противопожарных служб. Было ликвидировано семь очагов огня на площади свыше 400 гектаров. Среди пострадавших территорий оказались Верхоянский, Кобяйский, Сунтарский и Усть-Майский районы.

Согласно оперативным сводкам, сейчас действующих лесных пожаров: 23 очага, общая площадь поражения: около 16,6 тысяч гектаров.