В Якутии ввели чрезвычайное положение из-за пожаров
Режим ЧС введен в Томпонском районе Якутии
Минэкологии Республики Саха (Якутия) объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального значения Томпонского района.
Причиной стали действующие там четыре лесных пожара, среди которых два являются крупными. Очаги возгораний находятся в границах Баягантайского и Теплоключевского наслегов.
За прошедшие сутки ситуация улучшилась благодаря успешным действиям противопожарных служб. Было ликвидировано семь очагов огня на площади свыше 400 гектаров. Среди пострадавших территорий оказались Верхоянский, Кобяйский, Сунтарский и Усть-Майский районы.
Согласно оперативным сводкам, сейчас действующих лесных пожаров: 23 очага, общая площадь поражения: около 16,6 тысяч гектаров.