В Якутии Toyota Premio столкнулась с ГАЗелью с 8-ю детьми, есть пострадавшие
МЧС: в ДТП с Toyota Premio и ГАЗелью пострадал 1 ребенок и погиб 1 мужчина
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В Якутии на месте аварии работают республиканские спасатели, установлено, что в момент столкновения в Toyota Premio находились два человека, а в ГАЗеле — десять человек, в том числе восемь детей, сообщает пресс-служба МЧС Республики Саха (Якутия).
По оперативной информации, среди детей пострадал один ребенок, а среди взрослых — пассажир Toyota Premio. Водитель иномарки скончался в машине скорой помощи.
Известно, что детей перевозили из Якутска в село Хомустах Намского района. Помощь потребовалась только одному из них, остальные несовершеннолетние не пострадали.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.