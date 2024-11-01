В Якутии Toyota Premio столкнулась с ГАЗелью с 8-ю детьми, есть пострадавшие

МЧС: в ДТП с Toyota Premio и ГАЗелью пострадал 1 ребенок и погиб 1 мужчина

В Якутии на месте аварии работают республиканские спасатели, установлено, что в момент столкновения в Toyota Premio находились два человека, а в ГАЗеле — десять человек, в том числе восемь детей, сообщает пресс-служба МЧС Республики Саха (Якутия).