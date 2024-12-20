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В Якутии при пожаре в изоляторе, где содержатся дезертиры, погибли пять человек

При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли 5 человек, еще 7 пострадали сообщает оперштаб региона в Telegram-канале .

В ночь на 20 декабря в 2.00 по местному времени (20.00 четверга мск) произошел пожар на Вилюйском переулке.

Личности погибших устанавливаются. Отмечается, что 7 человек пострадали из-за отравления дымом. Сейчас они находятся в больнице.

Ранее пожар произошел в строящемся многоэтажном доме во Фрязине. Огонь охватил площадь 250 кв. м. Возгорание потушили.