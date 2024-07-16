В Ижевске мужчина выкинул 10-летнюю девочку с 17-го этажа

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SHOT: в Ижевске мужчина убил 10-летнюю девочку, выкинув ее с 17-го этажа

В Ижевске на улице 10 лет Октября пьяный мужчина силой затащил в подъезд 10-летнюю девочку, вместе с ней поднялся на 17-й этаж, затем выкинул ее с высоты, сообщает Telegram-канал SHOT .

В результате происшествия школьница получила несовместимые с жизнью травмы. Ее тело под окнами дома нашли местные жители.

Известно, что после убийства ребенка мужчина свел счеты и с собственной жизнью. Кем погибшие приходились друг другу, еще не установлено. В обстоятельствах случившегося разбирается местная полиция.

Ранее в Перми мать убила 9-летнего сына, затем уложила его тело в чемодан и оставила возле мусорного бака во дворе дома. Позднее злоумышленницу задержали.